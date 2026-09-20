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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
19 920 руб.  20 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507554
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм

IP-камера Hikvision DS-2CD2423G2-I компактная и удобная 2-мегапиксельная IP-камера идеально подойдет для помещения. Выполнена Hikvision DS-2CD2443G2-I из высококачественного белого пластика и имеет презентабельный внешний вид. Благодаря ИК-подсветке дальностью до 10 метров и углу обзора в 104.3° даже одной такой камеры хватит, чтобы обеспечить круглосуточный широкий обзор территории с высококачественной степенью детализации объектов. Ведь благодаря поддержке разрешения до 1920x1080 пикселей с частотой видеоряда в 25 кадров/с и диафрагменному значению f/2.0 создаваемый данной IP-камерой видеоряд будет детализирован и безупречен даже в ночное время. Для большего удобства коммуникации данная IP-камера имеет встроенный динамик и микрофон, чтобы вы могли не только видеть, но также и слышать, что происходит в наблюдаемом помещении, а при необходимости также и давать указания находящимся в зоне видимости лицам. Поддержка системы питания PoE позволит еще больше оптимизировать процесс установки камеры в местах, где нет электропитания, а система обнаружения движения сделает съемку точечной и эффективной.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2423G2-I 4мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Hikvision DS-2CD2423G2-I компактная и удобная 2-мегапиксельная IP-камера идеально подойдет для помещения. Выполнена Hikvision DS-2CD2443G2-I из высококачественного белого пластика и имеет презентабельный внешний вид. Благодаря ИК-подсветке дальностью до 10 метров и углу обзора в 104.3° даже одной такой камеры хватит, чтобы обеспечить круглосуточный широкий обзор территории с высококачественной степенью детализации объектов. Ведь благодаря поддержке разрешения до 1920x1080 пикселей с частотой видеоряда в 25 кадров/с и диафрагменному значению f/2.0 создаваемый данной IP-камерой видеоряд будет детализирован и безупречен даже в ночное время. Для большего удобства коммуникации данная IP-камера имеет встроенный динамик и микрофон, чтобы вы могли не только видеть, но также и слышать, что происходит в наблюдаемом помещении, а при необходимости также и давать указания находящимся в зоне видимости лицам. Поддержка системы питания PoE позволит еще больше оптимизировать процесс установки камеры в местах, где нет электропитания, а система обнаружения движения сделает съемку точечной и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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