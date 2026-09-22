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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727828
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HIKVISION представлена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, идеально подходящем для уличной установки. Эта камера видеонаблюдения оснащена матрицей 2 МПикс., что обеспечивает высокое разрешение съёмки 1920x1080 пикселей. Интеллектуальная функция день/ночь и наличие ИК подсветки позволяют получать чёткое изображение даже в условиях недостаточной освещенности.
Устройство поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 Гб, что позволяет хранить большие объемы видеозаписей. Камера соответствует классу защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, благодаря чему техника надёжно работает в широком диапазоне температур — от -40 до +60 °C.
Интеграция с сетью осуществляется через порт RJ-45, а удобство установки и подключения обеспечивается поддержкой питания PoE (Power over Ethernet). Это высококачественное решение от HikVision станет надежным элементом вашей системы безопасности, предлагая современный функционал и долговечную эксплуатацию в любых погодных условиях.
Видеокамера HIKVISION представлена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, идеально подходящем для уличной установки. Эта камера видеонаблюдения оснащена матрицей 2 МПикс., что обеспечивает высокое разрешение съёмки 1920x1080 пикселей. Интеллектуальная функция день/ночь и наличие ИК подсветки позволяют получать чёткое изображение даже в условиях недостаточной освещенности.
Устройство поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 Гб, что позволяет хранить большие объемы видеозаписей. Камера соответствует классу защиты IP67, обеспечивая защиту от пыли и влаги, благодаря чему техника надёжно работает в широком диапазоне температур — от -40 до +60 °C.
Интеграция с сетью осуществляется через порт RJ-45, а удобство установки и подключения обеспечивается поддержкой питания PoE (Power over Ethernet). Это высококачественное решение от HikVision станет надежным элементом вашей системы безопасности, предлагая современный функционал и долговечную эксплуатацию в любых погодных условиях.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2023G2-IU(4MM)(D) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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