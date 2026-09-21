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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698421
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)

Готовые комплекты видеонаблюдения Tiandy представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эти комплекты оснащены всем необходимым для надежного видеомониторинга и предлагают ряд впечатляющих характеристик. Одной из ключевых особенностей комплекта является наличие встроенного микрофона, который позволяет записывать не только видео, но и аудио, что способствует более полному контролю ситуации. Камеры видеонаблюдения оснащены CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения. Они имеют купольную конструкцию и выполнены в влагозащищенном корпусе, что делает их идеально подходящими для использования как внутри помещений, так и снаружи, где они могут выдерживать неблагоприятные погодные условия. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) облегчает процесс установки, поскольку позволяет передавать как данные, так и питание через один кабель. Это упрощает монтаж и уменьшает количество необходимых проводов. Камеры работают в широком температурном диапазоне от -40°C до 60°C, что говорит о их надежности и способности работать в экстремальных условиях. Дистанция ночной съемки достигает 30 метров благодаря встроенной ИК-подсветке, обеспечивая четкое изображение даже в полной темноте. Видеокамеры обладают разрешением 5 Мп и обеспечивают съемку с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавное и детализированное видео. Поддержка расширенного динамического диапазона (WDR) с показателем 120 дБ позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, предоставляя четкое изображение даже при сильной контрастности. Фокусное расстояние составляет 2.8 мм, что подходит для большинства стандартных задач видеонаблюдения. Стандарт IP обеспечивает высокую совместимость и надежность передачи данных. Этот набор камер Tiandy станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения с простотой в установке и высокой функциональностью.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2)




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Готовые комплекты видеонаблюдения Tiandy представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Эти комплекты оснащены всем необходимым для надежного видеомониторинга и предлагают ряд впечатляющих характеристик. Одной из ключевых особенностей комплекта является наличие встроенного микрофона, который позволяет записывать не только видео, но и аудио, что способствует более полному контролю ситуации. Камеры видеонаблюдения оснащены CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения. Они имеют купольную конструкцию и выполнены в влагозащищенном корпусе, что делает их идеально подходящими для использования как внутри помещений, так и снаружи, где они могут выдерживать неблагоприятные погодные условия. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) облегчает процесс установки, поскольку позволяет передавать как данные, так и питание через один кабель. Это упрощает монтаж и уменьшает количество необходимых проводов. Камеры работают в широком температурном диапазоне от -40°C до 60°C, что говорит о их надежности и способности работать в экстремальных условиях. Дистанция ночной съемки достигает 30 метров благодаря встроенной ИК-подсветке, обеспечивая четкое изображение даже в полной темноте. Видеокамеры обладают разрешением 5 Мп и обеспечивают съемку с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавное и детализированное видео. Поддержка расширенного динамического диапазона (WDR) с показателем 120 дБ позволяет эффективно справляться с условиями сложного освещения, предоставляя четкое изображение даже при сильной контрастности. Фокусное расстояние составляет 2.8 мм, что подходит для большинства стандартных задач видеонаблюдения. Стандарт IP обеспечивает высокую совместимость и надежность передачи данных. Этот набор камер Tiandy станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для видеонаблюдения с простотой в установке и высокой функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy Pro TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35PS I3/E/Y/M/H/2.8/V4.2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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