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IP камера HiWatch DS-I415(B) купить с доставкой в Москве
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IP камера HiWatch DS-I415(B)

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IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 1
IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 2
IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 1
  • IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 2
  • IP камера HiWatch DS-I415(B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
21 030 руб.  46 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616837
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
2

Описание товара IP камера HiWatch DS-I415(B)

IP-камера HiWatch DS-I415(B) сочетает в себе высокую функциональность и удобство, что делает модель подходящим инструментом для защиты объектов любого типа от происшествий. Камера выполнена в прочном корпусе и может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие на корпусе тревожных разъемов позволит расширить ее функционал за счет дополнительных охранных модулей. За счет матрицы с разрешением 4 Мп и производительного видеочипа камера HiWatch DS-I415(B) обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает 16-кратным цифровым увеличением и позволяет удобно следить даже за самыми дальними объектами. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку даже в условиях недостаточной освещенности. Для более эффективного наблюдения в модели поддерживается функция детекции движения – при обнаружении активности камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления.

Отзывы о товаре IP камера HiWatch DS-I415(B)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера HiWatch DS-I415(B) сочетает в себе высокую функциональность и удобство, что делает модель подходящим инструментом для защиты объектов любого типа от происшествий. Камера выполнена в прочном корпусе и может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие на корпусе тревожных разъемов позволит расширить ее функционал за счет дополнительных охранных модулей. За счет матрицы с разрешением 4 Мп и производительного видеочипа камера HiWatch DS-I415(B) обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает 16-кратным цифровым увеличением и позволяет удобно следить даже за самыми дальними объектами. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку даже в условиях недостаточной освещенности. Для более эффективного наблюдения в модели поддерживается функция детекции движения – при обнаружении активности камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления.
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