Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C) 2.8-12мм цв. корп.:белый/черный
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и звукозаписи. Оборудованная встроенным микрофоном, камера способна не только фиксировать изображение, но и записывать звук, что увеличивает её функциональные возможности. Имея степень защиты IP66, эта камера устойчива к погодным воздействиям, что делает её идеальной для установки в уличных условиях. Белый цвет корпуса придает устройству элегантность и легко вливается в окружение любого стиля. Широкий диапазон рабочей температуры от -20 до +60 °С гарантирует стабильную работу камеры в различных климатических условиях. Камера выполнена в купольной форме, обеспечивающей защиту от вандализма и улучшенную область обзора. Благодаря матрице с разрешением 2 мегапикселя, камера обеспечивает четкое и подробное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Кроме того, камера оснащена аппаратным WDR (Wide Dynamic Range), что позволяет улавливать детали в условиях сложного освещения, расширяя динамический диапазон изображения. Наличие ИК подсветки способствует качественной съемке в ночное время, а функция день/ночь адаптирует устройство к изменениям освещенности. Камера поддерживает установку карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет вести длительную запись без частого удаления данных. Подключение через порт RJ-45 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, что делает данную камеру отличным выбором для организации системы безопасности на вашем объекте.
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