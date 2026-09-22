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Камера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I425(B) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I425(B)

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Камера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I425(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731785
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I425(B)

IP-камера HiWatch DS-I425(B) – это уличная поворотная модель с EXIR-подсветкой до 100 м. Она оснащена матрицей 1/2.8 Progressive Scan CMOS и объективом 4.8–120 мм с углом обзора 55°–2.4°. Камера работает с разрешениями 2560x1440 пикс. при 25 кадр./с. и поддерживает кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. У камеры имеется слот для microSD-карты до 256 ГБ. Вращение HiWatch DS-I425(B) возможно на 360° вручную или по предустановке со скоростью 80°/с. Видеобитрейт составляет 32 Кбит/с–16 Мбит/с, а защита от перенапряжений обеспечивается технологией TVS. Кроме того, корпус модели оснащен грозозащитой.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 4.8-120мм цв. корп.:белый HiWatch DS-I425(B)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 100 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера HiWatch DS-I425(B) – это уличная поворотная модель с EXIR-подсветкой до 100 м. Она оснащена матрицей 1/2.8 Progressive Scan CMOS и объективом 4.8–120 мм с углом обзора 55°–2.4°. Камера работает с разрешениями 2560x1440 пикс. при 25 кадр./с. и поддерживает кодеки H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. У камеры имеется слот для microSD-карты до 256 ГБ. Вращение HiWatch DS-I425(B) возможно на 360° вручную или по предустановке со скоростью 80°/с. Видеобитрейт составляет 32 Кбит/с–16 Мбит/с, а защита от перенапряжений обеспечивается технологией TVS. Кроме того, корпус модели оснащен грозозащитой.
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Доставка
Отзывы


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