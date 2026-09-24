IP камера уличная Beward B5350DVZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 250 руб.
В наличии
Код товара: 709746
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
23 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Beward
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара IP камера уличная Beward B5350DVZ
Антивандальная профессиональная IP-камера B5350DVZ с уникальной конструкцией «камера в камере» и моторизованным объективом удобна при монтаже и надежна в эксплуатации. КМОП-матрица SONY Starvis™ и моторизованный варифокальный объектив обеспечивают превосходную детализацию и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электромеханический ИК-фильтр. Такие системы обработки сигнала, как 2xWDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разноконтрастном или слабом освещении. B5350DVZ поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 24 290 руб.6073 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2....
-
В наличииЦена 31 950 руб.7988 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 840 руб.11210 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 49 090 руб.12273 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
-
В наличииЦена 52 640 руб.13160 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
Бренд
Beward
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Антивандальная профессиональная IP-камера B5350DVZ с уникальной конструкцией «камера в камере» и моторизованным объективом удобна при монтаже и надежна в эксплуатации. КМОП-матрица SONY Starvis™ и моторизованный варифокальный объектив обеспечивают превосходную детализацию и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электромеханический ИК-фильтр. Такие системы обработки сигнала, как 2xWDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разноконтрастном или слабом освещении. B5350DVZ поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.
IP камера уличная Beward B5350DVZ – стоимость товара 23250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре IP камера уличная Beward B5350DVZ