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IP камера уличная Beward B5350DVZ купить с доставкой в Москве
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IP камера уличная Beward B5350DVZ

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IP камера уличная Beward B5350DVZ - фото 1
IP камера уличная Beward B5350DVZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
  • IP камера уличная Beward B5350DVZ - фото 1
  • IP камера уличная Beward B5350DVZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 250 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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IP камера уличная Beward B5350DVZ
23 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beward
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара IP камера уличная Beward B5350DVZ

Антивандальная профессиональная IP-камера B5350DVZ с уникальной конструкцией «камера в камере» и моторизованным объективом удобна при монтаже и надежна в эксплуатации. КМОП-матрица SONY Starvis™ и моторизованный варифокальный объектив обеспечивают превосходную детализацию и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электромеханический ИК-фильтр. Такие системы обработки сигнала, как 2xWDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разноконтрастном или слабом освещении. B5350DVZ поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.

Отзывы о товаре IP камера уличная Beward B5350DVZ




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Характеристики
Бренд
Beward
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592?1944, 2592?1520, 2048х1536, 1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Антивандальная профессиональная IP-камера B5350DVZ с уникальной конструкцией «камера в камере» и моторизованным объективом удобна при монтаже и надежна в эксплуатации. КМОП-матрица SONY Starvis™ и моторизованный варифокальный объектив обеспечивают превосходную детализацию и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электромеханический ИК-фильтр. Такие системы обработки сигнала, как 2xWDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разноконтрастном или слабом освещении. B5350DVZ поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


IP камера уличная Beward B5350DVZ – стоимость товара 23250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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