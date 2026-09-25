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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728459
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х16
Вес, кг.
1.16

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для эффективного видеонаблюдения, предназначенное для использования на улице. Этот купольный аппарат представлен в элегантном серебристом корпусе, который не только добавляет современности, но и обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий благодаря высокой степени защиты IP66. Камера оснащена матрицей на 5 мегапикселей, что гарантирует великолепное разрешение 2592х1944 пикселей, позволяя получать детализированное изображение высокого качества. Для съемки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с эффективным радиусом до 30 метров, что дает возможность контролировать обстановку даже в полной темноте. Дополнительным преимуществом является наличие встроенного микрофона, обеспечивающего запись не только видео, но и звука, что значительно расширяет возможности наблюдения. Кроме того, она поддерживает технологию цифрового WDR для улучшения качества изображения в условиях сложного освещения. Камера имеет возможность подключения карт памяти microSD для локального хранения записей. Поддержка питания через PoE упрощает процесс установки, позволяя минимизировать количество кабелей и интегрировать устройство в существующую сеть питания. Tiandy разработала это устройство для работы в широком диапазоне температур от -30 до +60 °C, что делает его идеальным для различных климатических условий. При весе в 1,16 кг камера обеспечивает прочность и устойчивость при установке, обеспечивая долговременную и стабильную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для эффективного видеонаблюдения, предназначенное для использования на улице. Этот купольный аппарат представлен в элегантном серебристом корпусе, который не только добавляет современности, но и обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий благодаря высокой степени защиты IP66. Камера оснащена матрицей на 5 мегапикселей, что гарантирует великолепное разрешение 2592х1944 пикселей, позволяя получать детализированное изображение высокого качества. Для съемки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с эффективным радиусом до 30 метров, что дает возможность контролировать обстановку даже в полной темноте. Дополнительным преимуществом является наличие встроенного микрофона, обеспечивающего запись не только видео, но и звука, что значительно расширяет возможности наблюдения. Кроме того, она поддерживает технологию цифрового WDR для улучшения качества изображения в условиях сложного освещения. Камера имеет возможность подключения карт памяти microSD для локального хранения записей. Поддержка питания через PoE упрощает процесс установки, позволяя минимизировать количество кабелей и интегрировать устройство в существующую сеть питания. Tiandy разработала это устройство для работы в широком диапазоне температур от -30 до +60 °C, что делает его идеальным для различных климатических условий. При весе в 1,16 кг камера обеспечивает прочность и устойчивость при установке, обеспечивая долговременную и стабильную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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