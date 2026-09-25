Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для эффективного видеонаблюдения, предназначенное для использования на улице. Этот купольный аппарат представлен в элегантном серебристом корпусе, который не только добавляет современности, но и обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий благодаря высокой степени защиты IP66. Камера оснащена матрицей на 5 мегапикселей, что гарантирует великолепное разрешение 2592х1944 пикселей, позволяя получать детализированное изображение высокого качества. Для съемки в условиях недостаточного освещения предусмотрена ИК подсветка с эффективным радиусом до 30 метров, что дает возможность контролировать обстановку даже в полной темноте. Дополнительным преимуществом является наличие встроенного микрофона, обеспечивающего запись не только видео, но и звука, что значительно расширяет возможности наблюдения. Кроме того, она поддерживает технологию цифрового WDR для улучшения качества изображения в условиях сложного освещения. Камера имеет возможность подключения карт памяти microSD для локального хранения записей. Поддержка питания через PoE упрощает процесс установки, позволяя минимизировать количество кабелей и интегрировать устройство в существующую сеть питания. Tiandy разработала это устройство для работы в широком диапазоне температур от -30 до +60 °C, что делает его идеальным для различных климатических условий. При весе в 1,16 кг камера обеспечивает прочность и устойчивость при установке, обеспечивая долговременную и стабильную эксплуатацию.
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