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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557165
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Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5425IW-AE(T5) 4.8-120мм
IP-камера Hikvision DS-2DE5425IW-AE с возможностью удаленного управления отличается компактными размерами, и высокой функциональностью, благодаря чему может стать отличным выбором для обеспечения охраны и безопасности на частных и коммерческих объектах. Важной особенностью модели является прочный и герметичный корпус купольного типа, за счет чего возможно использование как в помещении, так и на улице. Кроме того, устройство отличается простотой и удобством установки на стены и потолки, а для подключения используется классическое проводное соединение при помощи разъема RJ-45. Также модель оборудована тревожными входами и выходами для подключения дополнительного оборудования.
IP-камера Hikvision DS-2DE5425IW-AE с возможностью удаленного управления отличается компактными размерами, и высокой функциональностью, благодаря чему может стать отличным выбором для обеспечения охраны и безопасности на частных и коммерческих объектах. Важной особенностью модели является прочный и герметичный корпус купольного типа, за счет чего возможно использование как в помещении, так и на улице. Кроме того, устройство отличается простотой и удобством установки на стены и потолки, а для подключения используется классическое проводное соединение при помощи разъема RJ-45. Также модель оборудована тревожными входами и выходами для подключения дополнительного оборудования.
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5425IW-AE(T5) 4.8-120мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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