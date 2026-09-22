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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727834
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый

Купольная видеокамера HIKVISION — настоящий страж безопасности для улицы. Благодаря высокой степени защиты IP67 она надёжно работает при любых капризах погоды: ни ливень, ни пыль ей не страшны. Серый корпус отлично сочетается с современными фасадами и не бросается в глаза. Разрешение 3840x2160 пикселей и матрица 8 МПикс. обеспечивают отменную детализацию — видео получится чётким и информативным даже при сложном освещении. Цифровой WDR уравновешивает кадры, чтобы ни тени, ни яркий свет не скрыли важных деталей. ИК-подсветка до 30 метров позволяет видеть всё даже ночью. Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ делает камеру автономной: запись ведётся прямо на карту памяти. Подключение через порт RJ-45 и поддержка PoE упрощают монтаж — питание и данные идут по одному кабелю. Работает при экстремальных температурах от -30 до +60 °C — отличный выбор для сурового климата.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная видеокамера HIKVISION — настоящий страж безопасности для улицы. Благодаря высокой степени защиты IP67 она надёжно работает при любых капризах погоды: ни ливень, ни пыль ей не страшны. Серый корпус отлично сочетается с современными фасадами и не бросается в глаза. Разрешение 3840x2160 пикселей и матрица 8 МПикс. обеспечивают отменную детализацию — видео получится чётким и информативным даже при сложном освещении. Цифровой WDR уравновешивает кадры, чтобы ни тени, ни яркий свет не скрыли важных деталей. ИК-подсветка до 30 метров позволяет видеть всё даже ночью. Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ делает камеру автономной: запись ведётся прямо на карту памяти. Подключение через порт RJ-45 и поддержка PoE упрощают монтаж — питание и данные идут по одному кабелю. Работает при экстремальных температурах от -30 до +60 °C — отличный выбор для сурового климата.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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