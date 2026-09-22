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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727834
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый
Купольная видеокамера HIKVISION — настоящий страж безопасности для улицы. Благодаря высокой степени защиты IP67 она надёжно работает при любых капризах погоды: ни ливень, ни пыль ей не страшны. Серый корпус отлично сочетается с современными фасадами и не бросается в глаза.
Разрешение 3840x2160 пикселей и матрица 8 МПикс. обеспечивают отменную детализацию — видео получится чётким и информативным даже при сложном освещении. Цифровой WDR уравновешивает кадры, чтобы ни тени, ни яркий свет не скрыли важных деталей. ИК-подсветка до 30 метров позволяет видеть всё даже ночью.
Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ делает камеру автономной: запись ведётся прямо на карту памяти. Подключение через порт RJ-45 и поддержка PoE упрощают монтаж — питание и данные идут по одному кабелю.
Работает при экстремальных температурах от -30 до +60 °C — отличный выбор для сурового климата.
Купольная видеокамера HIKVISION — настоящий страж безопасности для улицы. Благодаря высокой степени защиты IP67 она надёжно работает при любых капризах погоды: ни ливень, ни пыль ей не страшны. Серый корпус отлично сочетается с современными фасадами и не бросается в глаза.
Разрешение 3840x2160 пикселей и матрица 8 МПикс. обеспечивают отменную детализацию — видео получится чётким и информативным даже при сложном освещении. Цифровой WDR уравновешивает кадры, чтобы ни тени, ни яркий свет не скрыли важных деталей. ИК-подсветка до 30 метров позволяет видеть всё даже ночью.
Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ делает камеру автономной: запись ведётся прямо на карту памяти. Подключение через порт RJ-45 и поддержка PoE упрощают монтаж — питание и данные идут по одному кабелю.
Работает при экстремальных температурах от -30 до +60 °C — отличный выбор для сурового климата.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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