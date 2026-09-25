Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб.
В наличии
Код товара: 727837
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24 290 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный
Видеокамера HikVision — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Высокое разрешение 3840х2160 пикселей и матрица 8 МП позволят разглядеть мельчайшие детали даже на крупных объектах. Белый прямоугольный корпус стильно впишется в современную городскую среду. Благодаря встроенному микрофону можно не только видеть, но и слышать всё происходящее. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от забот о постоянной записи. Камера легко переносит экстремальные температуры от -20 до +60 °С, а цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают чёткую картинку в любое время суток. Наличие порта RJ-45 упрощает интеграцию с существующей системой безопасности. ИК-подсветка гарантирует видимость даже в полной темноте.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Видеокамера HikVision — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Высокое разрешение 3840х2160 пикселей и матрица 8 МП позволят разглядеть мельчайшие детали даже на крупных объектах. Белый прямоугольный корпус стильно впишется в современную городскую среду. Благодаря встроенному микрофону можно не только видеть, но и слышать всё происходящее. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от забот о постоянной записи. Камера легко переносит экстремальные температуры от -20 до +60 °С, а цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают чёткую картинку в любое время суток. Наличие порта RJ-45 упрощает интеграцию с существующей системой безопасности. ИК-подсветка гарантирует видимость даже в полной темноте.
Купить Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - по цене 24290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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