Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб. 
Начислим 2429 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный
24 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный

Видеокамера HikVision — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Высокое разрешение 3840х2160 пикселей и матрица 8 МП позволят разглядеть мельчайшие детали даже на крупных объектах. Белый прямоугольный корпус стильно впишется в современную городскую среду. Благодаря встроенному микрофону можно не только видеть, но и слышать всё происходящее. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от забот о постоянной записи. Камера легко переносит экстремальные температуры от -20 до +60 °С, а цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают чёткую картинку в любое время суток. Наличие порта RJ-45 упрощает интеграцию с существующей системой безопасности. ИК-подсветка гарантирует видимость даже в полной темноте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
прямоугольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision — надежное решение для уличного видеонаблюдения. Высокое разрешение 3840х2160 пикселей и матрица 8 МП позволят разглядеть мельчайшие детали даже на крупных объектах. Белый прямоугольный корпус стильно впишется в современную городскую среду. Благодаря встроенному микрофону можно не только видеть, но и слышать всё происходящее. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от забот о постоянной записи. Камера легко переносит экстремальные температуры от -20 до +60 °С, а цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают чёткую картинку в любое время суток. Наличие порта RJ-45 упрощает интеграцию с существующей системой безопасности. ИК-подсветка гарантирует видимость даже в полной темноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный - по цене 24290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...