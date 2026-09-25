Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US 3LHA-27135
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072х2048 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728247
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072х2048 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х9
Вес, кг.
1.28
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US 3LHA-27135
Tiandy TC-C35US 3LHA-27135 IP камера уличная цилиндрическая 5Мп, 3072?1728@20к/c, WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), моторизованный 2.7-13.5мм, встроенный микрофон, аудио входы/выходы, G.711A, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), DC12В±25%, PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 80м + белая подсветка до 15м, IP67, аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС, тревожные входы/выходы, слот для microSD, цельнометаллический корпус.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072х2048 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -35 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Tiandy TC-C35US 3LHA-27135 IP камера уличная цилиндрическая 5Мп, 3072?1728@20к/c, WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), моторизованный 2.7-13.5мм, встроенный микрофон, аудио входы/выходы, G.711A, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), DC12В±25%, PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 80м + белая подсветка до 15м, IP67, аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС, тревожные входы/выходы, слот для microSD, цельнометаллический корпус.
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US 3LHA-27135 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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