Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х15х13
Вес, кг.
1.06

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

IP TIANDY TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 — цифровая камера видеонаблюдения купольного типа. Подходит для использования на улице. Разрешение объектива 2592?1944 пикселей позволяет вести съемку в сверхвысоком качестве. Модель поддерживает все популярные сетевые стандарты, может передавать видеопоток по локальной сети интернет. Подойдет для контроля за частной и коммерческой территорией.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP TIANDY TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 — цифровая камера видеонаблюдения купольного типа. Подходит для использования на улице. Разрешение объектива 2592?1944 пикселей позволяет вести съемку в сверхвысоком качестве. Модель поддерживает все популярные сетевые стандарты, может передавать видеопоток по локальной сети интернет. Подойдет для контроля за частной и коммерческой территорией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...