Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2-LSU(4mm)(C) 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HIKVISION – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и практичный дизайн. Оснащенная микрофоном, она позволяет не только записывать видео, но и захватывать аудиоданные, что делает ее идеальной для использования в системах безопасности. Камера выполнена в стильном белом корпусе купольного типа, обладающем степенью защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, обеспечивая бесперебойную работу в любых погодных условиях при температуре от -40 до +60 °С. С технологией WDR и функцией день/ночь, видеокамера производит четкие изображения при сложных условиях освещенности, обеспечивая высокое качество видеозаписи в любое время суток. Она поддерживает разрешение до 2688x1520 пикселей благодаря установке матрицы с разрешением 4 МПикс., что обеспечивает детализированное изображение без потери важных деталей. Порт RJ-45 предоставляет возможности подключений через интернет, что открывает доступ к просмотру видео удаленно. Максимальный объем карты памяти составляет 256 ГБ, что позволяет хранить большие объемы записанных данных без опасения их быстрого заполния. Эта видеокамера от бренда HikVision – отличный выбор для тех, кто ищет простое и эффективное решение для мониторинга безопасности на высоком уровне.
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