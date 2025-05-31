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Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C100

30 Отзывы
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 1
Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 2
Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 3
Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 4
Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365813
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
9.44

Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C100

Видео в разрешении 1080p. Ночное видение на расстоянии до 9 м. Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения. Звуковая и световая сигнализация для незваных гостей. Встроенный микрофон и динамик. Хранение до 128 ГБ на карте microSD. Простая настройка и управление с помощью приложения Tapo

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C100

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
камера хорошая. устанавливается легко, подключается просто, приложение понятное. датчик движения работает исправно, ночью кота увидел.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Л

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо! Картинка четкая! Дневной-ночной-авто режим работают без нареканий. ... правда звук с "хрипами" и треском, на максимум если.. ..
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
только начали пользоваться. позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто, описание и отзывы соответствуют действительности.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Камера работает отлично! Картинка супер. Сидя на работе, вижу что происходит дома. Приходят сообщения и видео о любом движении
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
На сайте все заявленные параметры и фотографии соответствуют присланному мне товару. Полностью в заводской упаковке. Скачал приложение и без проблем установил в мастерской. Теперь всегда можно посмотреть, что происходит в мастерской, даже в ночное время. Но при условии работы интернета и сервера от производителя. Надеюсь, что производитель не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Камера норм, угол обзора по горизонтали отличный, жаль что по вертикали маловат, ещё бы 20% и было бы идеально.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз аналогичную модель берем работает отлично и качественно без перебоев , единственное не рекомендую ставить максимальный размер micro sd , оптимально 64 gb
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня таких камер несколько штук на даче. На каждом окне стоят. Видео наблюдение дёшево и сердито я считаю.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
работают четко, установил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. подключение быстрое, меня всё устроило. не было опыта с другими камерам, по этому сравнивать не с чем.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Всё работает. Подключилась за несколько минут
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Камера нормальная. За такую цену полностью себя оправдывает. Приобрëл таких уже три и доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер! Для дома отличная вещь, контролю сына, можно и говорить все услышат! И просто наблюдать. Там где есть дети это находка!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Качков хорошая. Снимает и в ночном и дневном режимах. Звук конечно плохо передает, как шум.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену норм. Встроенный динамик очень плохой
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Эмилия А.

Достоинства:


Комментарий:
камера супер, уже как пол года пользуемся, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Качество изображения не очень.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Иван Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Выполняет свою функцию. Большое преимущество это цена и хорошее качество устройства и софта.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная камера, пользуемся пол года
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный интуитивно понятный интерфейс, небольшие габариты, достаточно удобное крепление
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует ожидаемому! Размер, качество, удобство.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая картинка у камеры, очень миниатюрная
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Валентина А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная камера.все как заявлено продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Из четырех камер разных фирм самая четкая картинка и при освещении и в темноте. Нужна была фиксированная камера в небольшое пространство, свои функции полностью выполняет. Понравилась, буду брать еще.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает адекватно, wi-fi сигнал ловит даже с другого конца квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично ! Пользуемся ! Незаменимая нужная вещь с маленьким ребенком
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая камера, для непрофессионально применения , очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Kao-Den E.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. Качество хорошее. Будем посмотреть.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, соответствует описанию



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Описание
Видео в разрешении 1080p. Ночное видение на расстоянии до 9 м. Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения. Звуковая и световая сигнализация для незваных гостей. Встроенный микрофон и динамик. Хранение до 128 ГБ на карте microSD. Простая настройка и управление с помощью приложения Tapo
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
камера хорошая. устанавливается легко, подключается просто, приложение понятное. датчик движения работает исправно, ночью кота увидел.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Л

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо! Картинка четкая! Дневной-ночной-авто режим работают без нареканий. ... правда звук с "хрипами" и треском, на максимум если.. ..
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
только начали пользоваться. позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто, описание и отзывы соответствуют действительности.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Камера работает отлично! Картинка супер. Сидя на работе, вижу что происходит дома. Приходят сообщения и видео о любом движении
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
На сайте все заявленные параметры и фотографии соответствуют присланному мне товару. Полностью в заводской упаковке. Скачал приложение и без проблем установил в мастерской. Теперь всегда можно посмотреть, что происходит в мастерской, даже в ночное время. Но при условии работы интернета и сервера от производителя. Надеюсь, что производитель не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Камера норм, угол обзора по горизонтали отличный, жаль что по вертикали маловат, ещё бы 20% и было бы идеально.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз аналогичную модель берем работает отлично и качественно без перебоев , единственное не рекомендую ставить максимальный размер micro sd , оптимально 64 gb
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
У меня таких камер несколько штук на даче. На каждом окне стоят. Видео наблюдение дёшево и сердито я считаю.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
работают четко, установил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. подключение быстрое, меня всё устроило. не было опыта с другими камерам, по этому сравнивать не с чем.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Всё работает. Подключилась за несколько минут
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Камера нормальная. За такую цену полностью себя оправдывает. Приобрëл таких уже три и доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер! Для дома отличная вещь, контролю сына, можно и говорить все услышат! И просто наблюдать. Там где есть дети это находка!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Качков хорошая. Снимает и в ночном и дневном режимах. Звук конечно плохо передает, как шум.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену норм. Встроенный динамик очень плохой
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Эмилия А.

Достоинства:


Комментарий:
камера супер, уже как пол года пользуемся, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Качество изображения не очень.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Иван Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Выполняет свою функцию. Большое преимущество это цена и хорошее качество устройства и софта.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная камера, пользуемся пол года
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный интуитивно понятный интерфейс, небольшие габариты, достаточно удобное крепление
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует ожидаемому! Размер, качество, удобство.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая картинка у камеры, очень миниатюрная
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Валентина А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная камера.все как заявлено продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Любовь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Из четырех камер разных фирм самая четкая картинка и при освещении и в темноте. Нужна была фиксированная камера в небольшое пространство, свои функции полностью выполняет. Понравилась, буду брать еще.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает адекватно, wi-fi сигнал ловит даже с другого конца квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично ! Пользуемся ! Незаменимая нужная вещь с маленьким ребенком
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая камера, для непрофессионально применения , очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Kao-Den E.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. Качество хорошее. Будем посмотреть.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, соответствует описанию


Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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