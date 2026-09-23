Видеокамера IP Tenda IT7-PRS
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Tenda IT7-PRS
IT7-PRS-цилиндрическая уличная камера видеонаблюдения с функцией питания по PoE, обладает разрешением 2560x1440 (4MP), функцией инфракрасного ночного видения на расстоянии до 50 м, обнаружения подозрительного движения, дистанционного захвата звука до 5 м и другим функционалом камер корпоративного класса. Камера совместима с большинством сетевых видеорегистраторов с PoE и поддержкой ONVIF. IT7-PRS может функционировать как внутри, так и вне помещений при любых погодных условиях, благодаря защитному корпусу стандарта IP66. Рекомендована к установке на производстве, объектах городской инфраструктуры и т.п. Мониторинг объектов может осуществляться удаленно через приложение. А в случае обнаружения подозрительной активности сигнал тревоги передается на устройства слежения (мобильный телефон, ПК) в режиме реального времени.
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