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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP40
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
192

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP40
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв. - по цене 2590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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