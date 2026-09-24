HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
В наличии
Код товара: 700282
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2 440 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
700
Описание товара HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Микрофон
нет
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл
HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HiWatch DS-I200(E)(2.8mm) Уличная цилиндрическая IP-камера, 1920x1080, 2 Мп, 30 кадр/с, CMOS, PoE, EXIR до 30 м, IP67, металл