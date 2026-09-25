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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
221

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.

Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 представляет собой высококачественное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. С разрешением съемки 2560х1440 пикселей, эта камера позволяет получать четкое и детализированное изображение. Фиксированный объектив с максимальным фокусным расстоянием 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора и охватывает большую территорию. Поддержка стандартов видеокодеков H.265, H.265+, H.264 обеспечивает высокое качество изображения и снижает нагрузку на сеть. Камера имеет компактные размеры (11.7х9.6х11.7 см) и небольшой вес (0.4 кг), что позволяет легко установить ее на стену или потолок. Датчики движения и освещенности позволяют своевременно реагировать на изменения в зоне наблюдения. Функция WDR позволяет получать качественное изображение при слабом освещении. Питание камеры осуществляется через PoE, что упрощает процесс установки и экономит место на кабелях. В целом, камера видеонаблюдения Tiandy Spark TC-C34XN I3/E/Y/2.8mm/V5.0 является надежным и функциональным решением для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP20
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 представляет собой высококачественное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. С разрешением съемки 2560х1440 пикселей, эта камера позволяет получать четкое и детализированное изображение. Фиксированный объектив с максимальным фокусным расстоянием 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора и охватывает большую территорию. Поддержка стандартов видеокодеков H.265, H.265+, H.264 обеспечивает высокое качество изображения и снижает нагрузку на сеть. Камера имеет компактные размеры (11.7х9.6х11.7 см) и небольшой вес (0.4 кг), что позволяет легко установить ее на стену или потолок. Датчики движения и освещенности позволяют своевременно реагировать на изменения в зоне наблюдения. Функция WDR позволяет получать качественное изображение при слабом освещении. Питание камеры осуществляется через PoE, что упрощает процесс установки и экономит место на кабелях. В целом, камера видеонаблюдения Tiandy Spark TC-C34XN I3/E/Y/2.8mm/V5.0 является надежным и функциональным решением для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв. - по цене 2590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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