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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728554
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х11
Вес, г.
450

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых территориях. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры включают разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Оснащена функцией инфракрасной подсветки, видеокамера обеспечивает отличное качество съемки в темное время суток и при недостаточном освещении благодаря функции день/ночь. Камера разработана с учетом высокой степени защиты IP66, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях от -40 до +60 °С. Купольная конструкция корпуса придает устройству эстетичный вид, а также защищает его от механических повреждений. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает уравновешивать перепады освещенности и сохранять высокое качество видео даже в сложных условиях освещения. С 2-мегапиксельной матрицей вы получите изображение высокой четкости. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера HiWatch отлично подходит для создания системы видеонаблюдения в экстремальных погодных условиях и на открытых участках. С весом 0,45 кг она удобна и проста в установке, что делает ее оптимальным выбором для защиты вашего имущества.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых территориях. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры включают разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Оснащена функцией инфракрасной подсветки, видеокамера обеспечивает отличное качество съемки в темное время суток и при недостаточном освещении благодаря функции день/ночь. Камера разработана с учетом высокой степени защиты IP66, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях от -40 до +60 °С. Купольная конструкция корпуса придает устройству эстетичный вид, а также защищает его от механических повреждений. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает уравновешивать перепады освещенности и сохранять высокое качество видео даже в сложных условиях освещения. С 2-мегапиксельной матрицей вы получите изображение высокой четкости. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера HiWatch отлично подходит для создания системы видеонаблюдения в экстремальных погодных условиях и на открытых участках. С весом 0,45 кг она удобна и проста в установке, что делает ее оптимальным выбором для защиты вашего имущества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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