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Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

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Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
2 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

Tiandy TC-H342N 9DA-4 Компактная поворотная домашняя IP камера с WiFi, 4Мп, 2560?1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , встроенный в корпус, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц, только DC5В±5% USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 10м, защита нет, современный WEB интерфейс без плагинов, слот для microSD.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Tiandy TC-H342N 9DA-4 Компактная поворотная домашняя IP камера с WiFi, 4Мп, 2560?1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , встроенный в корпус, 1?RJ-45 (10/100 Base-T), WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц, только DC5В±5% USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 10м, защита нет, современный WEB интерфейс без плагинов, слот для microSD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - по цене 2190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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