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Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка

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Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка - фото 1
Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730407
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus

Отзывы о товаре Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672888509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob James
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Valley Of The Shadows, In The Garden, Soulero, Night On Bald Mountain, Feel Like Making Love, Nautilus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob James - One (5060672888509) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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