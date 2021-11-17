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A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка

1 Отзывы
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A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 1
A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 2
A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 3
A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 4
A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 1
  • A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 2
  • A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 3
  • A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 4
  • A-HA - Headlines &amp; Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция A-HA
filter_none Товар входит в коллекцию A-HA

Коллекция A-HA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Cry Wolf, Touchy!, You Are The One (Remix), Manhattan Skyline, The Blood That Moves The Body, Hunting High And Low (Remix), Move To Memphis, I've Been Losing You, The Living Daylights (Single Version), Crying in the Rain, I Call Your Name, Stay On These Roads, The Sun Always Shines On T.V.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка

Track List

A1Take On Me3:46
A2Cry Wolf4:05
A3Touchy4:31
A4You Are The One (Remix)3:45
A5Manhattan Skyline4:52
A6The Blood That Moves The Body4:05
A7Hunting High And Low (Remix)3:47
B1Move To Memphis4:15
B2I've Been Losing You4:24
B3The Living Daylights4:15
B4Crying In The Rain4:25
B5I Call Your Name4:51
B6Stay On These Roads4:44
B7The Sun Always Shines On TV5:06



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка

17.11.2021
Алексей

Достоинства:
Качественный, яркий звук.

Недостатки:
Скромное оформление

Комментарий:
Наиболее полный сборник лучших вещей группы. Практически все хиты здесь присутствуют, в очень неплохом звуковом качестве. Рекомендую к приобретению.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me, Cry Wolf, Touchy!, You Are The One (Remix), Manhattan Skyline, The Blood That Moves The Body, Hunting High And Low (Remix), Move To Memphis, I've Been Losing You, The Living Daylights (Single Version), Crying in the Rain, I Call Your Name, Stay On These Roads, The Sun Always Shines On T.V.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Take On Me3:46
A2Cry Wolf4:05
A3Touchy4:31
A4You Are The One (Remix)3:45
A5Manhattan Skyline4:52
A6The Blood That Moves The Body4:05
A7Hunting High And Low (Remix)3:47
B1Move To Memphis4:15
B2I've Been Losing You4:24
B3The Living Daylights4:15
B4Crying In The Rain4:25
B5I Call Your Name4:51
B6Stay On These Roads4:44
B7The Sun Always Shines On TV5:06


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.11.2021
Алексей

Достоинства:
Качественный, яркий звук.

Недостатки:
Скромное оформление

Комментарий:
Наиболее полный сборник лучших вещей группы. Практически все хиты здесь присутствуют, в очень неплохом звуковом качестве. Рекомендую к приобретению.


A-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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