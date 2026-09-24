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Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Гайдном буду!
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Гайдном буду!
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Не Ко Мне, Берёз, Менуэт, Гайдном Буду, Танец Дамской Разведки, Романс (Посв. Д. С.), Пастораль, День Рожденья, 04.2001, Гав-Гав
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка

"Гайдном Буду!" - переиздание второй сольный альбом Сергея Чигракова, выпущенного в 2001 году. Записан в апреле-мае 2001 года. Чиж спел и сыграл на всех инструментах, не привлекая продюсеров и других музыкантов. По традиции звукооператором выступил Юрий Морозов. Издание представлено на черном виниле. Сергей "Чиж" Чиграков - гитаристом, вокалистом и автором песен, известный как лидер российской рок-группы Чиж & Со, созданной в начале 1990-х годов. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Гайдном буду!
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Не Ко Мне, Берёз, Менуэт, Гайдном Буду, Танец Дамской Разведки, Романс (Посв. Д. С.), Пастораль, День Рожденья, 04.2001, Гав-Гав
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Гайдном Буду!" - переиздание второй сольный альбом Сергея Чигракова, выпущенного в 2001 году. Записан в апреле-мае 2001 года. Чиж спел и сыграл на всех инструментах, не привлекая продюсеров и других музыкантов. По традиции звукооператором выступил Юрий Морозов. Издание представлено на черном виниле. Сергей "Чиж" Чиграков - гитаристом, вокалистом и автором песен, известный как лидер российской рок-группы Чиж & Со, созданной в начале 1990-х годов. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Гайдном буду! (4640004137744) виниловая пластинка - по цене 2590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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