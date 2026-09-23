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Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка

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Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 1
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 2
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 3
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 4
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 5
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 6
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 7
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 8
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 9
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 10
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 11
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 12
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 13
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 14
Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KE$HA
Альбом (сингл)
High Road
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 1
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 2
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 3
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 4
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 5
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 6
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 7
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 8
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 9
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 10
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 11
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 12
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 13
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 14
  • Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647233
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397048711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KE$HA
Альбом (сингл)
High Road
Жанр
Кантри
Трек-лист
Tonight, My Own Dance, Raising Hell feat. Big Freedia, High Road, Shadow, Honey, Cowboy Blues, Resentment feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson, Little Bit Of Love, Birthday Suit, Kinky feat. Ke$ha, Potato Song (Cuz I Want To), BFF feat. Wrabel, Father Daughter Dance, Chasing Thunder
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка

Вышедший в 2020 году альбом знаменитой американской поп-певицы Кеши. После грандиозного успеха ее номинированного на GRAMMY альбома «Rainbow», релиз «High Road» демонстрирует, что артистка находится в радостном музыкальном путешествии, в котором она познаёт саму себя. Для «High Road» Кеша привлекла эклектичный список соавторов и продюсеров, включая Джона Хилла, Дэна Рейнольдса, Стюарта Крайтона, Джеффа Бхаскера, Райана Льюиса, Дрю Пирсона, Брайана Уилсона, Стерджила Симпсона, Нейта Рюсса, Джастина Трантера, Stint, Wrabel, Пебе Себерт и других. Эмоциональный и стилистический диапазон, продемонстрированный на альбоме, является смесью небесных высот и эмоциональных глубин. Развязность Кешы по центру всего этого действа, в паре с блестящими отрывистыми однострочками, танцпольные грувы и напоминаниями о безразличии к хейтерам. Резкие, основанные на рэпе треки демонстрируют ее навыки лирического всплеска, в то время как в другом месте альбома появляется более фольклорная сторона. «High Road» пересекает эмоциональный спектр с олицетворением мечты о лучшей дружбе, рефлексивной балладой о взрослении без отца и большим количеством похоти и смеха. Это было невероятное время с тех пор, как Кеша вернулась в чарты в 2017 году со своим признанным критиками альбомом № 1 «Rainbow», который принес автору-исполнителю ее первые номинации на Грэмми и был назван «артистическим подвигом» журналом Entertainment Weekly и «лучшей музыкой в своей карьере» изданием Rolling Stone. За свою карьеру, Kesha продала более 14 миллионов альбомов по всему миру, имеет около 6,9 миллиардов стримов и 1,7 миллиарда просмотров, и у нее было девять ТОП-10 хитов в Billboard Hot 100, включая четыре сингла № 1 в Top 40 Radio - «TiK ToK», «Your Love Is My Dru», «Die Young» и «Timber».

Отзывы о товаре Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397048711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KE$HA
Альбом (сингл)
High Road
Жанр
Кантри
Трек-лист
Tonight, My Own Dance, Raising Hell feat. Big Freedia, High Road, Shadow, Honey, Cowboy Blues, Resentment feat. Sturgill Simpson & Brian Wilson, Little Bit Of Love, Birthday Suit, Kinky feat. Ke$ha, Potato Song (Cuz I Want To), BFF feat. Wrabel, Father Daughter Dance, Chasing Thunder
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший в 2020 году альбом знаменитой американской поп-певицы Кеши. После грандиозного успеха ее номинированного на GRAMMY альбома «Rainbow», релиз «High Road» демонстрирует, что артистка находится в радостном музыкальном путешествии, в котором она познаёт саму себя. Для «High Road» Кеша привлекла эклектичный список соавторов и продюсеров, включая Джона Хилла, Дэна Рейнольдса, Стюарта Крайтона, Джеффа Бхаскера, Райана Льюиса, Дрю Пирсона, Брайана Уилсона, Стерджила Симпсона, Нейта Рюсса, Джастина Трантера, Stint, Wrabel, Пебе Себерт и других. Эмоциональный и стилистический диапазон, продемонстрированный на альбоме, является смесью небесных высот и эмоциональных глубин. Развязность Кешы по центру всего этого действа, в паре с блестящими отрывистыми однострочками, танцпольные грувы и напоминаниями о безразличии к хейтерам. Резкие, основанные на рэпе треки демонстрируют ее навыки лирического всплеска, в то время как в другом месте альбома появляется более фольклорная сторона. «High Road» пересекает эмоциональный спектр с олицетворением мечты о лучшей дружбе, рефлексивной балладой о взрослении без отца и большим количеством похоти и смеха. Это было невероятное время с тех пор, как Кеша вернулась в чарты в 2017 году со своим признанным критиками альбомом № 1 «Rainbow», который принес автору-исполнителю ее первые номинации на Грэмми и был назван «артистическим подвигом» журналом Entertainment Weekly и «лучшей музыкой в своей карьере» изданием Rolling Stone. За свою карьеру, Kesha продала более 14 миллионов альбомов по всему миру, имеет около 6,9 миллиардов стримов и 1,7 миллиарда просмотров, и у нее было девять ТОП-10 хитов в Billboard Hot 100, включая четыре сингла № 1 в Top 40 Radio - «TiK ToK», «Your Love Is My Dru», «Die Young» и «Timber».
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Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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