Описание товара Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка

Вышедший в 2020 году альбом знаменитой американской поп-певицы Кеши. После грандиозного успеха ее номинированного на GRAMMY альбома «Rainbow», релиз «High Road» демонстрирует, что артистка находится в радостном музыкальном путешествии, в котором она познаёт саму себя. Для «High Road» Кеша привлекла эклектичный список соавторов и продюсеров, включая Джона Хилла, Дэна Рейнольдса, Стюарта Крайтона, Джеффа Бхаскера, Райана Льюиса, Дрю Пирсона, Брайана Уилсона, Стерджила Симпсона, Нейта Рюсса, Джастина Трантера, Stint, Wrabel, Пебе Себерт и других. Эмоциональный и стилистический диапазон, продемонстрированный на альбоме, является смесью небесных высот и эмоциональных глубин. Развязность Кешы по центру всего этого действа, в паре с блестящими отрывистыми однострочками, танцпольные грувы и напоминаниями о безразличии к хейтерам. Резкие, основанные на рэпе треки демонстрируют ее навыки лирического всплеска, в то время как в другом месте альбома появляется более фольклорная сторона. «High Road» пересекает эмоциональный спектр с олицетворением мечты о лучшей дружбе, рефлексивной балладой о взрослении без отца и большим количеством похоти и смеха. Это было невероятное время с тех пор, как Кеша вернулась в чарты в 2017 году со своим признанным критиками альбомом № 1 «Rainbow», который принес автору-исполнителю ее первые номинации на Грэмми и был назван «артистическим подвигом» журналом Entertainment Weekly и «лучшей музыкой в своей карьере» изданием Rolling Stone. За свою карьеру, Kesha продала более 14 миллионов альбомов по всему миру, имеет около 6,9 миллиардов стримов и 1,7 миллиарда просмотров, и у нее было девять ТОП-10 хитов в Billboard Hot 100, включая четыре сингла № 1 в Top 40 Radio - «TiK ToK», «Your Love Is My Dru», «Die Young» и «Timber».