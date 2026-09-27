Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138589
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Трек-лист
Court And Spark, H, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Court And Spark
|A2
|Help Me
|A3
|Free Man In Paris
|A4
|People's Parties
|A5
|The Same Situation
|B1
|Car On A Hill
|B2
|Down To You
|B3
|Just Like This Train
|B4
|Raised On Robbery
|B5
|Trouble Child
|B6
|Twisted
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Jazz
Трек-лист
Court And Spark, H, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Court And Spark
|A2
|Help Me
|A3
|Free Man In Paris
|A4
|People's Parties
|A5
|The Same Situation
|B1
|Car On A Hill
|B2
|Down To You
|B3
|Just Like This Train
|B4
|Raised On Robbery
|B5
|Trouble Child
|B6
|Twisted
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joni Mitchell - Court and Spark (0081227986186) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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