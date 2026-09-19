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Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка

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Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 1
Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 2
Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Adrian Sir Boult
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 1
  • Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 2
  • Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388132
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Adrian Sir Boult
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка

Track List

The Planets, Op. 32
A1Mars, The Bringer Of War
A2Venus, The Bringer Of Peace
A3Mercury, The Winged Messenger
A4Jupiter, The Bringer Of Jollity
B1Saturn, The Bringer Of Old Age
B2Uranus, The Magician
B3Neptune, The Mystic

Отзывы о товаре Adrian Sir Boult - Holst: The Planets (0190295253745) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Adrian Sir Boult
Альбом (сингл)
HOLST: THE PLANETS
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

The Planets, Op. 32
A1Mars, The Bringer Of War
A2Venus, The Bringer Of Peace
A3Mercury, The Winged Messenger
A4Jupiter, The Bringer Of Jollity
B1Saturn, The Bringer Of Old Age
B2Uranus, The Magician
B3Neptune, The Mystic
Самовывоз
Доставка
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