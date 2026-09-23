Nat King Cole - Greatest Hits (3596974981461 ) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734802
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974981461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Unforgettable, (I Love You) For Sentimental Reasons, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66!, Silent Night, At Last, When I Fall In Love, Stardust, Mood Indigo, Don't Get Around Much Anymore, When You're Smiling, Straighten Up And Fly Right, Smile, Let There Be Love - Nat "King" Cole & Georges Shearing, Calypso Blues, Answer Me, My Love, Pretend, The More I See You, Fly Me To The Moon - Nat "King" Cole & Georges Shearing, Mona Lisa, Ramblin' Rose, Too Young, Orange Colored Sky, L-O-V-E - Terez
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nat King Cole - Greatest Hits (3596974981461 ) виниловая пластинка
Все величайшие хиты Нэта Кинга Коула теперь доступны на высококачественном двойном виниле!. Это издание объединяет 24 нестареющих классических произведения легендарного певца. В сборник вошли такие знаковые песни, как «Unforgettable», «When I Fall in Love», «Stardust» и многие другие, вошедшие в историю музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974981461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nat King Cole
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Unforgettable, (I Love You) For Sentimental Reasons, Nature Boy, (Get Your Kicks On) Route 66!, Silent Night, At Last, When I Fall In Love, Stardust, Mood Indigo, Don't Get Around Much Anymore, When You're Smiling, Straighten Up And Fly Right, Smile, Let There Be Love - Nat "King" Cole & Georges Shearing, Calypso Blues, Answer Me, My Love, Pretend, The More I See You, Fly Me To The Moon - Nat "King" Cole & Georges Shearing, Mona Lisa, Ramblin' Rose, Too Young, Orange Colored Sky, L-O-V-E - Terez
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Все величайшие хиты Нэта Кинга Коула теперь доступны на высококачественном двойном виниле!. Это издание объединяет 24 нестареющих классических произведения легендарного певца. В сборник вошли такие знаковые песни, как «Unforgettable», «When I Fall in Love», «Stardust» и многие другие, вошедшие в историю музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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