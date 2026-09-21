Top.Mail.Ru
Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка - фото 1
Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
E Penso A Te
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка - фото 1
  • Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028647519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
E Penso A Te
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Te, Sara' Perche' Ti Amo, Come Vorrei, Made In Italy, Stasera Canto, ...E Penso A Te, Questa Sera, Ninna Nanna, Bello L' Amore, Belzebu'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка

«.E Penso A Te» — альбом песен Ricchi e Poveri, первоначально изданный в 1981 году на лейбле Baby Records. Десять песен, вошедших в альбом, входят в число наиболее известных произведений группы в составе трех человек. Среди них самым известным является Sara perch? ti amo.

Отзывы о товаре Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028647519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
E Penso A Te
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Te, Sara' Perche' Ti Amo, Come Vorrei, Made In Italy, Stasera Canto, ...E Penso A Te, Questa Sera, Ninna Nanna, Bello L' Amore, Belzebu'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«.E Penso A Te» — альбом песен Ricchi e Poveri, первоначально изданный в 1981 году на лейбле Baby Records. Десять песен, вошедших в альбом, входят в число наиболее известных произведений группы в составе трех человек. Среди них самым известным является Sara perch? ti amo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ricchi E Poveri - E Penso A Te (0198028647519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...