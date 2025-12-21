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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Князь Тишины, Взгляд С Экрана, Стриптиз, Доктор Твоего Тела, Я Хочу Быть С Тобой, Казанова, Шар Цвета Хаки, Последнее Письмо
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка

Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”…

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пластинка,можно брать,винил белого цвета, звуком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом моего детства. Нравится. Упаковка просто в пупырку только...это не есть хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Валентина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя, качество винила безупречное. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество записи и виниловый массы (не шумная). Хотя можно было бы немного добавить верхней середины, чуть верхов и немного убрать низкие частоты. В целом - неплохо!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не плохо записано, не слишком шумная масса ( по сравнению с другими производителями цветного винила) и приличная геометрия. Первая сторона - вообще отлично! Треки на второй стороне (субъективно) сведены немного иначе или были другие исходники. На второй стороне есть пара песко-образных помарок, но за эти деньги можно простить :) . В целом пластинка произвела приятное впечатление.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Скованные Одной Цепью, Князь Тишины, Взгляд С Экрана, Стриптиз, Доктор Твоего Тела, Я Хочу Быть С Тобой, Казанова, Шар Цвета Хаки, Последнее Письмо
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”…
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пластинка,можно брать,винил белого цвета, звуком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный альбом моего детства. Нравится. Упаковка просто в пупырку только...это не есть хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Валентина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя, качество винила безупречное. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество записи и виниловый массы (не шумная). Хотя можно было бы немного добавить верхней середины, чуть верхов и немного убрать низкие частоты. В целом - неплохо!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не плохо записано, не слишком шумная масса ( по сравнению с другими производителями цветного винила) и приличная геометрия. Первая сторона - вообще отлично! Треки на второй стороне (субъективно) сведены немного иначе или были другие исходники. На второй стороне есть пара песко-образных помарок, но за эти деньги можно простить :) . В целом пластинка произвела приятное впечатление.


Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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