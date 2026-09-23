Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка
Free - студийный альбом 2019 года американского рок-исполнителя Игги Попа. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас. Релиз представлен на черном виниле. Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (более известный как Игги Поп) - американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крёстным отцом (иногда дедушкой) панк-рока и гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock удостоил его звания Живая легенда. В конце 1960-х - начале 1970-х годов Игги Поп был вокалистом в рок-группе The Stooges, которая сильно повлияла на развитие зарождающихся хард-рока и панк-рока. The Stooges стали скандально известными своими концертными выступлениями, часто в ходе которых Игги (традиционно выступавший с обнажённым торсом) калечил себя, оскорблял зрителей, раздевался и прыгал со сцены в толпу (первым использовал stage dive). The Stooges были семь раз неудачно номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла, наконец 15 марта 2010 года они были введены туда, на торжественной церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке. Популярность Игги не раз менялась на протяжении всей его последующей сольной карьеры. Его наиболее известные сольные песни - Lust for Life, I’m Bored, Real Wild Child (Wild One), The Passenger и хит-сингл Candy (дуэт с вокалисткой The B-52s, Кейт Пирсон) попавший в Top 40.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка