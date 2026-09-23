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Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В НИКФИ
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646984
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В НИКФИ
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
На братских могилах, Песня о госпитале, Песня о звёздах, Марш физиков, Песня студентов-археологов, Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень, Песня о сентиментальном боксёре, Профессионалы, Мне туда не надо, Песня о друге, Здесь вам не равнина, Скалолазка, Она была в Париже, Песня немецких солдат, Песня про йога, Песня о вещем Олеге, О вещей Кассандре, В далёком созвездии Тау Кита, Песня-сказка о диком вепре, Сказка о нечисти, Песня-сказ
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: На братских могилах, Песня о госпитале, Песня о звёздах, Марш физиков, Песня студентов-археологов, Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень, Песня о сентиментальном боксёре, Профессионалы, Мне туда не надо, Песня о друге, Здесь вам не равнина, Скалолазка, Она была в Париже, Песня немецких солдат, Песня про йога, Песня о вещем Олеге, О вещей Кассандре, В далёком созвездии Тау Кита, Песня-сказка о диком вепре, Сказка о нечисти, Песня-сказка о несчастных сказочных персонажах, Песня-сказка про джина, Прощание с горами



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В НИКФИ
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
На братских могилах, Песня о госпитале, Песня о звёздах, Марш физиков, Песня студентов-археологов, Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень, Песня о сентиментальном боксёре, Профессионалы, Мне туда не надо, Песня о друге, Здесь вам не равнина, Скалолазка, Она была в Париже, Песня немецких солдат, Песня про йога, Песня о вещем Олеге, О вещей Кассандре, В далёком созвездии Тау Кита, Песня-сказка о диком вепре, Сказка о нечисти, Песня-сказ
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: На братских могилах, Песня о госпитале, Песня о звёздах, Марш физиков, Песня студентов-археологов, Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень, Песня о сентиментальном боксёре, Профессионалы, Мне туда не надо, Песня о друге, Здесь вам не равнина, Скалолазка, Она была в Париже, Песня немецких солдат, Песня про йога, Песня о вещем Олеге, О вещей Кассандре, В далёком созвездии Тау Кита, Песня-сказка о диком вепре, Сказка о нечисти, Песня-сказка о несчастных сказочных персонажах, Песня-сказка про джина, Прощание с горами


Теги товара: Эстрада
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Отзывы


Владимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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