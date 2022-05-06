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Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка

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Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 1
Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 2
Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 3
Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 1
  • Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 2
  • Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 3
  • Belle &amp; Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624295
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401184519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка

Белль И Себастьян Анонсировали Свой Студийный Альбом ‘A Bit Of Previous’ И Поделились Необычным Видео На Первый Сингл ‘Unnecessary Drama’. Ниже Вы Можете Ознакомиться С Видеороликами На Тему Терапии, А Также С Нашим Интервью С Фронтменом Стюартом Мердоком.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Belle & Sebastian - A Bit Of Previous (0191401184519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401184519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.05.2022
Исполнитель
Belle And Sebastian
Альбом (сингл)
A Bit Of Previous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Белль И Себастьян Анонсировали Свой Студийный Альбом ‘A Bit Of Previous’ И Поделились Необычным Видео На Первый Сингл ‘Unnecessary Drama’. Ниже Вы Можете Ознакомиться С Видеороликами На Тему Терапии, А Также С Нашим Интервью С Фронтменом Стюартом Мердоком.


Теги товара: Progressive Rock
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