Monkees - Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. (Green) (603497842568) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732969
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497842568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Salesman, She Hangs Out, The Door Into Summer, Love Is Only Sleeping, Cuddly Toy, Words, Hard To Believe, What Am I Doing Hangin' 'Round?, Peter Percival Patterson's Pet Pig Porky, Pleasant Valley Sunday, Daily Nightly, Don't Call On Me, Star Collector
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Monkees - Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. (Green) (603497842568) виниловая пластинка
The Monkees - американская рок-группа, которая в своём первоначальном составе выпускала музыку с 1965 по 1971 год, а затем в последующие десятилетия проводила воссоединительные альбомы и гастроли. Группа была образована в Лос-Анджелесе в 1965 году Бобом Рафелсоном и Бертом Шнайдером для американского телесериала «The Monkees», который транслировался с 1966 по 1968 год.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497842568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Salesman, She Hangs Out, The Door Into Summer, Love Is Only Sleeping, Cuddly Toy, Words, Hard To Believe, What Am I Doing Hangin' 'Round?, Peter Percival Patterson's Pet Pig Porky, Pleasant Valley Sunday, Daily Nightly, Don't Call On Me, Star Collector
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Monkees - американская рок-группа, которая в своём первоначальном составе выпускала музыку с 1965 по 1971 год, а затем в последующие десятилетия проводила воссоединительные альбомы и гастроли. Группа была образована в Лос-Анджелесе в 1965 году Бобом Рафелсоном и Бертом Шнайдером для американского телесериала «The Monkees», который транслировался с 1966 по 1968 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Monkees - Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. (Green) (603497842568) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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