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Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка

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Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587691
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296141430]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка

0190296141430, Виниловая Пластинка Claudio Arrau, Philharmonia Orchestra, Carlo Maria Giulini, Brahms: Piano Concerto No. 1

Отзывы о товаре Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296141430]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
NOTHING BUT THE BLUES
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
0190296141430, Виниловая Пластинка Claudio Arrau, Philharmonia Orchestra, Carlo Maria Giulini, Brahms: Piano Concerto No. 1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claudio Arrau - Brahms: Piano Concerto No. 1 (0190296141430) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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