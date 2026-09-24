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Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка

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Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 1
Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 2
Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 3
Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 4
Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 1
  • Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 2
  • Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 3
  • Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 4
  • Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344047976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Трек-лист
Красные Карманы, Владимирский Централ, Падал Снег, Ништяк, Браток!, Ностальгия О Будущей Любви, Мой Бог (Маравихер-2), Здравствуйте!, Давай Поговорим, Письмо Маме, Мадам, Всё Сбудется, Это Имя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка

Один из лучших альбомов непревзойдённого короля русского шансона - Михаила Круга, подаривший поклонникам жанра бессмертный «Владимирский централ»! Внимание! Специальный виниловый мастеринг! Отпечатано в Германии на аудиофильском 180-гр. чёрном виниле!



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Торговый Союз
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Торговый союз
Barcode
[4606344047976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Мадам
Жанр
Шансон
Трек-лист
Красные Карманы, Владимирский Централ, Падал Снег, Ништяк, Браток!, Ностальгия О Будущей Любви, Мой Бог (Маравихер-2), Здравствуйте!, Давай Поговорим, Письмо Маме, Мадам, Всё Сбудется, Это Имя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Один из лучших альбомов непревзойдённого короля русского шансона - Михаила Круга, подаривший поклонникам жанра бессмертный «Владимирский централ»! Внимание! Специальный виниловый мастеринг! Отпечатано в Германии на аудиофильском 180-гр. чёрном виниле!


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Круг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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