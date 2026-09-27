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Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка

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Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 1
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 2
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 1
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 2
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка

We - студийный альбом 2022 года группы Arcade Fire. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.

Отзывы о товаре Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
We - студийный альбом 2022 года группы Arcade Fire. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка - стоимость товара 3630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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