Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка
We - студийный альбом 2022 года группы Arcade Fire. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Arcade Fire - канадская инди-рок-группа, образованная супружеским дуэтом Уин Батлер и Реджин Шассан в 2003 году в Монреале, Квебек, и исполняющая экспериментальный рок с элементами арт-рока, пост-панка и барокко-попа. Используя, наряду с традиционными инструментами, аккордеон, арфу и струнные, группа практикует концерты-хэппенинги, в ходе которых импровизирует, временами выводя тысячные толпы зрителей на улицы и в парки. Все пять альбомов группы удостаивались высоких оценок критики. Дебютный Funeral (2004) занял первое место в списке MTV 250 Greatest Albums of the Year и получил 2 номинации Grammy и 8 место в книге Боба Мерсеро 100 лучших канадских альбомов. Второй, Neon Bible (2007) возглавил альбомные списки Канады и Ирландии, в США и Великобритании поднялся до 2-го места и вышел на 1-е место в списке Лучших альбомов 2007 года журнала Q Magazine. В 2008 году альбом был номинирован на Brit Awards и стал лауреатом Juno Awards в номинации Best Alternative Album of the Year. Третий, The Suburbs, выиграл Grammy как лучший альбом 2011 года.
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