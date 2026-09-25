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Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние, 735300

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Уценка
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 360 руб.  3 630 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние
2 360 руб. -35%
3 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
“I”: Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), End of the Empire I-IV, “WE”: The Lightning I, II, Unconditional I (Lookout Kid), Unconditional II (Race and Religion), WE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт, постер

Отзывы о товаре Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
“I”: Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), End of the Empire I-IV, “WE”: The Lightning I, II, Unconditional I (Lookout Kid), Unconditional II (Race and Religion), WE
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт, постер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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