Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние, 735300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 360 руб. 3 630 руб.
В наличии
Код товара: 735300
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 360 руб. -35%
3 630 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
“I”: Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), End of the Empire I-IV, “WE”: The Lightning I, II, Unconditional I (Lookout Kid), Unconditional II (Race and Religion), WE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт, постер
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитAleksander Debicz & Lukasz Kuropaczewski - Adela (0190295061340)...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитFatma Said - El Nour (0190296715709) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитSo Solid Crew - 21 Seconds (EP) (coloured) (0888072159525) винил...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитDerek Sherinian - The Phoenix (0194397832419) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМашина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) винил...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитДашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399712214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arcade Fire
Альбом (сингл)
WE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
“I”: Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), End of the Empire I-IV, “WE”: The Lightning I, II, Unconditional I (Lookout Kid), Unconditional II (Race and Religion), WE
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Причина уценки: царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт, постер
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Arcade Fire - WE (0194399712214) виниловая пластинка хорошее состояние