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Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка

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Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 1
Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 2
Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 3
Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 4
Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Ashes Are Burning
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 1
  • Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 2
  • Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 3
  • Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 4
  • Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730401
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Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Ashes Are Burning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Can You Understand, Let It Grow, On The Frontier, Carpet Of The Sun, At The Harbour, Ashes Are Burning
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can You Understand, Let It Grow, On The Frontier, Carpet Of The Sun, At The Harbour, Ashes Are Burning



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Renaissance - Ashes Are Burning (coloured) (0889397884444) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Renaissance
Альбом (сингл)
Ashes Are Burning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Can You Understand, Let It Grow, On The Frontier, Carpet Of The Sun, At The Harbour, Ashes Are Burning
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can You Understand, Let It Grow, On The Frontier, Carpet Of The Sun, At The Harbour, Ashes Are Burning


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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