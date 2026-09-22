Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212)
Беспроводная/проводная мышь Redragon K1NG 4K PRO выполнена в белом пластиковом корпусе под правую руку. Благодаря матовой, слегка шершавой поверхности можно совершать точные действия даже вспотевшей ладонью. На нижней части корпуса установлены ножки из тефлона, поэтому мышь легко скользит по поверхности стола. В Redragon K1NG 4K PRO установлен оптический сенсор Pixart P3395 с чувствительностью в диапазоне от 100 до 26 000 dpi: подойдет для игр разных жанров и офисных задач. Все основные параметры можно настроить и сохранить в наборы, которые будут переключаться кнопками в нижней части корпуса. Устройство позволяет записать макросы, воспроизводящие несколько действий нажатием одной кнопки. Мышь можно подключить через провод, Bluetooth и радиоканал. В беспроводном режиме сенсор передает информацию о своем положении до 4000 раз в секунду, поэтому все действия отображаются на экране без задержки. Максимальное ускорение мыши выше среднего – 50 g. Благодаря этому курсор быстро и точно перемещается при резких движениях. Аккумулятора емкостью 400 мАч хватит для работы до 120 часов. При снижении заряда игру можно продолжить, подключив кабель длиной 1.8 м. Мышь рассчитана на 20 миллионов нажатий – 3-5 лет ежедневного использования.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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