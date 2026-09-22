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Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) купить с доставкой в Москве
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Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212)

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Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 1
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 2
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 3
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 4
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 5
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 6
Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 1
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 2
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 3
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 4
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 5
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 6
  • Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730027
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x120x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212)

Беспроводная/проводная мышь Redragon K1NG 4K PRO выполнена в белом пластиковом корпусе под правую руку. Благодаря матовой, слегка шершавой поверхности можно совершать точные действия даже вспотевшей ладонью. На нижней части корпуса установлены ножки из тефлона, поэтому мышь легко скользит по поверхности стола. В Redragon K1NG 4K PRO установлен оптический сенсор Pixart P3395 с чувствительностью в диапазоне от 100 до 26 000 dpi: подойдет для игр разных жанров и офисных задач. Все основные параметры можно настроить и сохранить в наборы, которые будут переключаться кнопками в нижней части корпуса. Устройство позволяет записать макросы, воспроизводящие несколько действий нажатием одной кнопки. Мышь можно подключить через провод, Bluetooth и радиоканал. В беспроводном режиме сенсор передает информацию о своем положении до 4000 раз в секунду, поэтому все действия отображаются на экране без задержки. Максимальное ускорение мыши выше среднего – 50 g. Благодаря этому курсор быстро и точно перемещается при резких движениях. Аккумулятора емкостью 400 мАч хватит для работы до 120 часов. При снижении заряда игру можно продолжить, подключив кабель длиной 1.8 м. Мышь рассчитана на 20 миллионов нажатий – 3-5 лет ежедневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212)




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x120x64
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная/проводная мышь Redragon K1NG 4K PRO выполнена в белом пластиковом корпусе под правую руку. Благодаря матовой, слегка шершавой поверхности можно совершать точные действия даже вспотевшей ладонью. На нижней части корпуса установлены ножки из тефлона, поэтому мышь легко скользит по поверхности стола. В Redragon K1NG 4K PRO установлен оптический сенсор Pixart P3395 с чувствительностью в диапазоне от 100 до 26 000 dpi: подойдет для игр разных жанров и офисных задач. Все основные параметры можно настроить и сохранить в наборы, которые будут переключаться кнопками в нижней части корпуса. Устройство позволяет записать макросы, воспроизводящие несколько действий нажатием одной кнопки. Мышь можно подключить через провод, Bluetooth и радиоканал. В беспроводном режиме сенсор передает информацию о своем положении до 4000 раз в секунду, поэтому все действия отображаются на экране без задержки. Максимальное ускорение мыши выше среднего – 50 g. Благодаря этому курсор быстро и точно перемещается при резких движениях. Аккумулятора емкостью 400 мАч хватит для работы до 120 часов. При снижении заряда игру можно продолжить, подключив кабель длиной 1.8 м. Мышь рассчитана на 20 миллионов нажатий – 3-5 лет ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Redragon K1ng 4K Pro белый (72212) – стоимость товара 2890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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