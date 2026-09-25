SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729744
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х1х1
Вес, г.
100
Описание товара SFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
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Интерфейсы
2xLC
Страна производитель
Китай
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE-SR и совместимый со стандартомом 25GbE.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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