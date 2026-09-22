Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523)
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Характеристики
Описание товара Мышь Steelseries Rival WL Gen 2 черный (62523)
SteelSeries представляет универсальную игровую мышь, созданную для настоящих геймеров, стремящихся к высочайшей точности и комфорту в любой игровой ситуации. Эта модель оснащена передовым оптическим сенсором с разрешением 18000 dpi, что обеспечивает невероятную точность и молниеносную реакцию на каждое движение. Мышь SteelSeries обладает гибридным подключением: вы можете использовать как проводное соединение через интерфейс USB Type-A, так и беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет вам сохранить свободу движений без потери качества и надежности работы. Эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортный захват во время длительных игровых сессий. Стильный черный цвет придаёт мыши классический и утончённый вид, который идеально впишется в любую игровую установку. Источник питания представлен двумя батареями типа AAA, что обеспечивает длительное время работы и снижает необходимость в частой замене элементов питания. При весе всего 106 граммов мышь идеально сбалансирована для точного управления в самых динамичных играх. Этот аксессуар от SteelSeries идеально подходит не только для гейминга, но и для повседневного использования, делая его идеальным выбором для геймеров и профессионалов, которым важна универсальность и надежность.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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