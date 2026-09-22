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Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE)

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Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727573
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE)

Мышь A4TECH — универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта беспроводная мышь обеспечивает радиус действия до 10 метров, что дает вам свободу перемещения без ущерба для качества соединения. Белый цвет устройства добавляет стильности и современного вида, подходящего к любому рабочему месту. Мышь разработана с учетом эргономики и подходит как для правой, так и для левой руки, делая ее удобной для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точность и плавность управления, что идеально подходит для как для работы, так и для развлечений. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предлагая высокую гибкость в использовании с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 85 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Мышь A4TECH — это надежное и практичное решение для любых задач.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB12S белый (FB12S USB WHITE)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — универсальное решение для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта беспроводная мышь обеспечивает радиус действия до 10 метров, что дает вам свободу перемещения без ущерба для качества соединения. Белый цвет устройства добавляет стильности и современного вида, подходящего к любому рабочему месту. Мышь разработана с учетом эргономики и подходит как для правой, так и для левой руки, делая ее удобной для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi обеспечивает точность и плавность управления, что идеально подходит для как для работы, так и для развлечений. Подключение мыши осуществляется через радиоканал или Bluetooth, предлагая высокую гибкость в использовании с различными устройствами. Питание осуществляется от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 85 грамм, что делает ее легкой и удобной в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Мышь A4TECH — это надежное и практичное решение для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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