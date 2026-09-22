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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727107
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Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray
Вертикальные пылесосы BQ разработаны для современного и эффективного ухода за домом, обеспечивая как сухую, так и влажную уборку. Благодаря легкому весу в 2,3 кг, их удобно использовать в любых условиях. Аккумуляторная система питания и встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивают до 35 минут автономной работы, что позволяет справляться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Быстрая зарядка всего за 4 часа делает эти пылесосы еще более практичными в использовании.
Пылесборник объемом 0,6 литра позволяет собирать значительное количество мусора перед очисткой контейнера, а гибкая труба всасывания обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам. С мощностью потребления 150 Вт и уровнем шума 75 дБ, пылесосы BQ эффективно справляются с задачами, оставаясь достаточно тихими.
Регулятор мощности удобно расположен на ручке, предоставляя возможность быстрого и точного контроля над процессом уборки. Современный серый цвет и эргономичный дизайн делают пылесосы BQ стильным дополнением любого интерьера. Эти устройства являются прекрасным выбором для тех, кто ценит высокую функциональность, мобильность и стиль в одном устройстве.
Вертикальные пылесосы BQ разработаны для современного и эффективного ухода за домом, обеспечивая как сухую, так и влажную уборку. Благодаря легкому весу в 2,3 кг, их удобно использовать в любых условиях. Аккумуляторная система питания и встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивают до 35 минут автономной работы, что позволяет справляться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Быстрая зарядка всего за 4 часа делает эти пылесосы еще более практичными в использовании.
Пылесборник объемом 0,6 литра позволяет собирать значительное количество мусора перед очисткой контейнера, а гибкая труба всасывания обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам. С мощностью потребления 150 Вт и уровнем шума 75 дБ, пылесосы BQ эффективно справляются с задачами, оставаясь достаточно тихими.
Регулятор мощности удобно расположен на ручке, предоставляя возможность быстрого и точного контроля над процессом уборки. Современный серый цвет и эргономичный дизайн делают пылесосы BQ стильным дополнением любого интерьера. Эти устройства являются прекрасным выбором для тех, кто ценит высокую функциональность, мобильность и стиль в одном устройстве.
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