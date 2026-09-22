Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0104H Gray
Вертикальный пылесос BQ — это идеальное сочетание стиля, функциональности и мощной производительности, подходящее для современного дома. Выполненный в элегантном черном цвете, этот пылесос не только дополнит интерьер, но и станет вашим незаменимым помощником в уборке. С аккумулятором ёмкостью 2200 мА·ч, пылесос предлагает до 45 минут бесперебойной работы, чего вполне достаточно для тщательной чистки всех необходимых участков. Полная зарядка устройства занимает всего 5 часов, что позволяет быстро подготовить его к следующему использованию. Устройство оснащено удобным регулятором мощности, расположенным на ручке, что позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Контейнерная система пылесборника объёмом 0,5 литра упрощает процесс очистки и снижает потребность в частом обслуживании. Пылесос поддерживает сухой тип уборки, а прочная цельная труба всасывания обеспечивает надежность и долговечность использования. Несмотря на мощность 300 Вт, уровень шума устройства составляет 78 дБ, что делает уборку более комфортной. Питание от аккумулятора и использование литий-ионных батарей позволяют свободно перемещаться по дому, не беспокоясь о длине шнура. Вертикальный пылесос BQ — это надежное и эффективное устройство для вашего дома, обеспечивающее качественную уборку и максимально комфортный процесс использования.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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