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SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F купить с доставкой в Москве
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SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F

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SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 1
SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 2
SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 1
  • SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 2
  • SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723808
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5

Описание товара SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F

Zyxel DAC10G-3M отлично подходит для стекирования коммутаторов, объединяя их в единую логическую систему с высокой пропускной способностью. Это делает его незаменимым в корпоративных сетях, дата-центрах и других средах, где важна масштабируемость и отказоустойчивость. Надежные коннекторы SFP+ обеспечивают плотное соединение без люфтов, а прочная оболочка кабеля гарантирует долгий срок службы даже при активной эксплуатации.

Отзывы о товаре SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Страна производитель
Тайвань
Описание
Zyxel DAC10G-3M отлично подходит для стекирования коммутаторов, объединяя их в единую логическую систему с высокой пропускной способностью. Это делает его незаменимым в корпоративных сетях, дата-центрах и других средах, где важна масштабируемость и отказоустойчивость. Надежные коннекторы SFP+ обеспечивают плотное соединение без люфтов, а прочная оболочка кабеля гарантирует долгий срок службы даже при активной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP трансивер Zyxel DAC10G-3M DAC10G-3M-ZZ0103F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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