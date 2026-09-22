Нивелир лазерный Gigant GPro-100
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный Gigant GPro-100
Уровни и нивелиры Gigant — это надежные и высокотехнологичные инструменты, созданные для профессионалов и энтузиастов, которые ценят точность и удобство в работе. Модель характеризуется современным лазерным типом, который обеспечивает высокую точность измерений благодаря зеленому световому лучу с длиной волны 500-540 нм. С весом всего лишь 0,26 кг, устройство является легким и портативным, что делает его идеальным выбором для мобильных задач на строительных площадках и в интерьере. Лазерный уровень Gigant поддерживает возможность работы с приемником, что значительно увеличивает его дальнобойность — от 10 метров без приемника до впечатляющих 30 метров с ним. Это позволяет использовать прибор в самых разнообразных условиях, обеспечивая безупречную точность и скорость выполнения работ. Особенностью этого уровня является возможность отключения автоматического выравнивания, а также его активация, что позволяет получить максимальную точность измерения с отклонением не более ± 0,3 мм/м. Угол самовыравнивания составляет 3 градуса, что гарантирует быстрое и надежное применение в любых условиях. Лазерный уровень Gigant создает два луча, которые могут проецироваться в различных направлениях: горизонтально, вертикально или в кресте, что открывает широкие возможности для применения в строительстве, ремонте и декорировании. Для удобства и универсальности использования прибор оснащен стандартной резьбой для установки на штатив диаметром 1/4 дюйма. Этот инструмент прекрасно сочетает в себе простоту использования с профессиональной точностью, что делает его незаменимым помощником для специалистов в области строительства и дизайна интерьеров. С Gigant вы всегда можете быть уверены в качестве и надежности ваших измерений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитУровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм,...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность ...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитНивелир лазерный Kraftool CL20 №2 34700-2
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-200, 2000 мм...
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитНивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900)
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-150, 1500 мм,...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитНивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м...
Отзывы о товаре Нивелир лазерный Gigant GPro-100