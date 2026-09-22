Описание товара Нивелир лазерный Gigant GPro-100

Уровни и нивелиры Gigant — это надежные и высокотехнологичные инструменты, созданные для профессионалов и энтузиастов, которые ценят точность и удобство в работе. Модель характеризуется современным лазерным типом, который обеспечивает высокую точность измерений благодаря зеленому световому лучу с длиной волны 500-540 нм. С весом всего лишь 0,26 кг, устройство является легким и портативным, что делает его идеальным выбором для мобильных задач на строительных площадках и в интерьере. Лазерный уровень Gigant поддерживает возможность работы с приемником, что значительно увеличивает его дальнобойность — от 10 метров без приемника до впечатляющих 30 метров с ним. Это позволяет использовать прибор в самых разнообразных условиях, обеспечивая безупречную точность и скорость выполнения работ. Особенностью этого уровня является возможность отключения автоматического выравнивания, а также его активация, что позволяет получить максимальную точность измерения с отклонением не более ± 0,3 мм/м. Угол самовыравнивания составляет 3 градуса, что гарантирует быстрое и надежное применение в любых условиях. Лазерный уровень Gigant создает два луча, которые могут проецироваться в различных направлениях: горизонтально, вертикально или в кресте, что открывает широкие возможности для применения в строительстве, ремонте и декорировании. Для удобства и универсальности использования прибор оснащен стандартной резьбой для установки на штатив диаметром 1/4 дюйма. Этот инструмент прекрасно сочетает в себе простоту использования с профессиональной точностью, что делает его незаменимым помощником для специалистов в области строительства и дизайна интерьеров. С Gigant вы всегда можете быть уверены в качестве и надежности ваших измерений.