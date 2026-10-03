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Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) купить с доставкой в Москве
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Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3)

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Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 1
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 2
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 3
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 4
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 5
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 6
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 7
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 8
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 9
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 10
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 11
Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 1
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 2
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 3
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 4
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 5
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 6
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 7
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 8
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 9
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 10
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 11
  • Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3)
4 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
диск алмазный отрезной - 1 шт, линейный лазерный нивелир - 1 шт. штатив - 1 шт., нивелир в коробке со штативом ST110
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хААА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
19.6
Высота, см
7.5
Элементы питания
ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х8
Вес, кг.
1.05

Описание товара Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3)

Профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Максимальная точность, яркость и чёткость линий для высококачественных разметочных работ. Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Режимы проецирования линий: самовыравнивающиеся перпендикулярные линии зафиксированные перпендикулярные линии, диапазон компенсирования ± 4° для установки на неровную поверхность. Световая индикация при превышении порогового значения угла самовыравнивания.

Отзывы о товаре Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
диск алмазный отрезной - 1 шт, линейный лазерный нивелир - 1 шт. штатив - 1 шт., нивелир в коробке со штативом ST110
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хААА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
19.6
Высота, см
7.5
Элементы питания
ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Максимальная точность, яркость и чёткость линий для высококачественных разметочных работ. Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. Режимы проецирования линий: самовыравнивающиеся перпендикулярные линии зафиксированные перпендикулярные линии, диапазон компенсирования ± 4° для установки на неровную поверхность. Световая индикация при превышении порогового значения угла самовыравнивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3) - стоимость товара 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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