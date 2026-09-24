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Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)

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Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 1
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 2
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 3
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 4
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 5
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 6
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 7
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 8
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 9
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 10
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 11
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 12
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 1
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 2
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 3
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 4
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 5
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 6
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 7
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 8
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 9
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 10
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 11
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 12
  • Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722493
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х16
Вес, кг.
1.18

Описание товара Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)

Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)

Отзывы о товаре Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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