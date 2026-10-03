Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747
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Характеристики
Тип товара
Угломер электронный
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
В наличии
Код товара: 269849
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Угломер электронный
Комплектация
батарея 2 шт, документация, калибровочная рамка, кистевой ремешок, наплечный ремень, сумка
Поверка
нет
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Ширина, см
6
Высота, см
5
Элементы питания
ААА
Время работы на одном заряде, ч
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
495
Описание товара Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747
Электронный уровень Зубр Инспектор 34747 – профессиональный инструмент, который значительно упростит проведение строительных или ремонтных работ. Устройство оснащено прочным пластиковым корпусом с тремя ампулами. Это позволяет проводить выравнивание поверхностей по вертикали или горизонтали в диапазоне от 0 до 90 градусов. Инструмент Зубр Инспектор 34747 позволяет осуществлять измерения с точностью до 0.05 градусов. Для работы требуется наличие двух мизинчиковых батареек (AAA). Поставка осуществляется вместе с элементами питания, кистевым и наплечным ремнями, калибровочной рамкой и удобной для хранения сумкой-чехлом. Уровень весит 0.5 кг, а его размеры в упакованном виде составляют 14.6x10.4x12 см.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Угломер электронный
Комплектация
батарея 2 шт, документация, калибровочная рамка, кистевой ремешок, наплечный ремень, сумка
Поверка
нет
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Ширина, см
6
Высота, см
5
Элементы питания
ААА
Время работы на одном заряде, ч
150
Страна производитель
Китай
Электронный уровень Зубр Инспектор 34747 – профессиональный инструмент, который значительно упростит проведение строительных или ремонтных работ. Устройство оснащено прочным пластиковым корпусом с тремя ампулами. Это позволяет проводить выравнивание поверхностей по вертикали или горизонтали в диапазоне от 0 до 90 градусов. Инструмент Зубр Инспектор 34747 позволяет осуществлять измерения с точностью до 0.05 градусов. Для работы требуется наличие двух мизинчиковых батареек (AAA). Поставка осуществляется вместе с элементами питания, кистевым и наплечным ремнями, калибровочной рамкой и удобной для хранения сумкой-чехлом. Уровень весит 0.5 кг, а его размеры в упакованном виде составляют 14.6x10.4x12 см.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747 – стоимость товара 6650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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